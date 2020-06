Järgmine Eesti noorkorvpallur siirdub USAsse

18-aastane tagamees, kel pikkust 197 cm, sõnas, et lükke eesmärgiks on ennast kolledžikorvpalliks paremini valmis seada.

«See on prep school ehk põhimõtteliselt ettevalmistus ülikooliks. Lähen sinna trenni tegema ja harjuma USA korvpalliga, et ülikoolis oleks lihtsam,» sõnas Saar, kelle sõnul garanteerib akadeemia talle järgmiseks aastaks vähemalt 35 kohtumist. USA korvpall pole Saarele täiesti võõras, sest ta on varemgi teisel pool lompi korvpallilaagrites käinud.