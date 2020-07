Ronaldo lõpetas nukra seeria, Buffon tegi ajalugu ning Juventus astus sammu tiitli suunas

Juventuse 42-aastasest väravavahist Gianluigi Buffonist sai täna Itaalia meistriliiga rekordiomanik mängitud kohtumiste arvestuses. Tal on nüüd kirjas 648 Serie A matši, mida on üks rohkem kui Paolo Maldinil.

Juventus on pärast koroonapausi tõrjunud tagantpoolt tulevaid rünnakuid edukalt ning edestab teist kohta hoidvat Rooma Laziot nelja punktiga. Eelmises voorus alistati võõrsil Genoa 3:1. Väravad lõid Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ja Douglas Costa ning need olid üks ilusam kui teine. See näitab, et Juventuse staarid on heas hoos.