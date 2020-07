WRC-tiimid peavad rallidel kohanema FIA uute koroonareeglitega

See on hea uudis ka Eesti rallisõpradele, kuna Rally Estonia üks peakorraldajatest Urmo Aava on öelnud, et suure tõenäosusega jääb siinne võistlustrass mõnevõrra lühemaks: «Näeme, et vägisi pingutada seda 300 km kokku ei ole mõistlik. Kindlasti oleks võimalik, aga see ei annaks meie arvates ei sõitjatele, ei promootorile ega FIA-le seda, mida tegelikult tahetakse.»