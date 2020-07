Ametlik ⟩ Luis Scola liitus eestlastele tuttava klubiga

Eelmisel nädalal kirjutas Itaalia korvpalliajakirjanik Emiliano Carchia sotsiaalmeediasse, et Scola kavatseb liituda Varese meeskonnaga. Tegu on eestlastele tuttava tiimiga, kust aastate jooksul on läbi käinud Kristjan Kangur, Janar Talts ja Siim-Sander Vene.