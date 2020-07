Red Bulli protest Mercedese vormelite vastu lükati tagasi

Tegemist on vastuolulise DAS-süsteemiga (dual-axis), mida Mercedes eile kasutas ja nagu ajad näitasid, andis selge eelise. Red Bulli hinnangul rikub see süsteem tehniliste reeglite kaht punkti.

F1-sarja ametnikud uurisid asja tundide kaupa ja jõudsid järele, et ühtegi reeglit pole rikutud, teatati sarja kodulehel. Leiti, et DAS-süsteem on osa roolisüsteemist. Märgiti, et see pole tavapärane, kuid pole ka reeglitega vastuolus.