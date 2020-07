Mandlioperatsioonil käinud Mägi tahab end tänavu rohkem proovile panna puhtas 400 m jooksus

«Tavaliselt olen saanud ühe jooksu puhast 400 joosta hooaja jooksul, aga kuna hetkel on selline teistmoodi hooaeg, siis tahaks saada järjepanu mitu 400 m jooksu,» jätkas tartlane, kes kavatseb järgmisena ennast proovile panna Eesti meistrivõistlustel ja Balti matši raames.

Mida toob edasine hooaeg, täna Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi meeskonna ridades 4 x 400 meetri teatejooksus Eesti meistriks kroonitud Mägi veel täpsustada ei tahtnud: «Siin on silmapiiril väikesed ideed, et võib-olla augusti lõpus ja septembris õnnestub välismaal ka joosta, aga see ei ole ainult minu teha või otsustada. Praegu valmistume Eesti meistrivõistlusteks ja augustiks.»