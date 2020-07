Rallirahva lemmik «Amatöör» jagab tuhandetele jälgijatele absoluutset tõde

Kalle Ojaste ehk «Amatöör» on rallifänn, kes ei jäta oma arvamust kunagi enda teada.

Eesti suurimas rallifänne koondavas sotsiaalmeediagrupis on pea aasta aega populaarsust kogunud 51-aastane Kalle Ojaste. Ta võtab sõna aktuaalsetel ralliteemadel, algatab erinevaid üleskutseid ning teeb meediakriitikat. «Ma lihtsalt arvan midagi. Kogu aeg ainult arvan. Minu moto on: amatöör teab kõike ja tal on absoluutselt õigus ükskõik mis küsimuses,» kirjeldab ta oma tegevust.