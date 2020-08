Otseblogi ⟩ Valus õhtu Florale: penaltiseeria lõpetas Eesti tšempioni Meistrite liiga teekonna

Enne mängu:

Kui vaadata Leedu klubi tulemusi paberil, on tegu päris kõva meeskonnaga, sest peale kodumaa meistritiitlite on kolmel hooajal järjest neid Euroopa liiga alagrupiturniirilt lahutama jäänud vaid üks samm.

Eelmise hooaja lõpus kaotas klubi aga suursponsori ning ametikohalt lahkus kasahhist peatreener Vladimir Tšeburin, keda peetakse Suduva viimaste hooaegade edu valemiks. Ta ei soovinud tiimiga enam lepingut pikendada ning soovis naasta kodumaale.

Tänavuse alguses määrati meeskonnale peatreeneriks austerlane Heimo Pfeifenberger, kuid tema lahkus Leedust juba aprillis, sest juhendaja ja klubi vaated koroonakriisi ajal tehtava treeningtöö ja pallurite palkade osas olid erinevad. Praegu juhendab Leedu meisterklubi vägesid kohalik mees Saulius Širmelis.

«Kui leedukad loositakse eestlaste vastu, siis meile tundub see hea loos. Aga võin öelda, et leedukatele tundub see veel parem loos! Ega nemad Eesti jalgpallist suurt midagi ei arva,» sõnas Soccerneti jalgpalliportaali peatoimetaja Kasper Elissaar eelmisel nädalal Postimehele.

Siiski on Eesti jalgpalliekspert Flora võimaluste suhtes mõõdukalt optimistlik. Seda just Leedu klubis valitseva keerulise olukorra tõttu. «Klubis on hakanud asjad logisema. Nad tegutsevad tunduvalt väiksema hulga vahenditega kui varem. Maardu Linnameeskonna leedulasest peatreener Algimantas Briaunys ütles, et eelmisel aastal poleks Floral olnud variantigi, kuid tänavu on kõik võimalik,» jätkas Elissaar.

Teadupärast pole Flora ajalugu eurosarjades just kõige parem. Avaringist on edasi pääsetud vaid kahel korral. Viimati juhtus see mullu, kui Euroopa liiga avaringis alistati Niši Radnicki (Serbia) kahe mängu kokkuvõttes 4:2, kuid kaotati siis koondtulemusega 2:4 hirmtugeva Saksamaa kõrgliiga Bundesliga klubile Frankfurdi Eintrachtile.

Kui varem võis Flora eurosarjade ebaedu kuidagi meeskonda kummitada, siis möödunud aastal näidatud mängudega pole see enam teema.

«Flora jaoks oli murranguline, kui nad mängisid mullu Niši üle. See oli pöördepunkt. Ja see, kuidas nad Eintrachti vastu mängisid, muutis esindusmeeskonnas eneseusku. See, et vahepeal 20 aastat üldse edasi ei saadud, pole enam teema. See asi on karpi pandud,» kinnitas Elissaar.