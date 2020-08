WRC-kalendrist pudenenud jaapanlaste jaoks paistab lootusekiir

Jaapani ralli toimumine 2021. aastal sobib enim mõistagi Toyotale, kelle jaoks oleks see koduralli.

Selle nädala keskel teatas WRC-sari, et tänavu kümneaastase vahe järel taas MM-karusselli kuuluma pidanud Jaapani osavõistlus jäetakse koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu ära. See aga ei tähenda, et jaapanlased autorallist suu puhtaks peaksid pühkima.