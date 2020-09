Maaritsa ja Nõo kandi mehed Kalver Metsoja ja Janek Peetsman rääkisid, et ärkasid juba hommikul kell 4.45, et õigeks ajaks Prangli katsel Pasamäe pealtvaatamispaigas kohal olla. Järgmiseks liikusid nad Kulbilohku ning et ärkamine oli varane, otsustasid nad juba kell 10.30 lõunaeinet võtta.

Kalver Metsoja sõnas, et korraldajate nõudmised praegust olukorda silmas pidades on igati mõistlikud. Janek Peetsman lisas, et on õnnelik, et üldse ralli Eestis toimub ning et pealtvaatajatel on sellest võimalik ikkagi kohapeal osa saada.