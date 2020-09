Kõige rohkem kritiseeris suvel FIA-t Toyota leer. Nii meeskonna esisõitja Sebastien Ogier kui ka tiimipealik Tommi Mäkinen tahtnuks hooaeg alustada varem kui septembris. Nad kartsid, et mida kauem oodata, seda suurem on võimalus, et hooaeg tulebki koroonaviiruse teise laine tõttu korstnasse kirjutada.

«On üsna kurb, et oleme enam-vähem viimased, kes hooaja taaskäivitavad. Me ei kasutanud ära fakti, et suvel oli koroonaviiruse olukord enam-vähem kontrolli all,» lausus Ogier, kes ühes teises kommentaaris sõnas, et autoralli MM meenutab kohati amatöörlikku võistlussarja.