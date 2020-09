Video ⟩ Tänak ja Järveoja lendasid Türki eralennukiga

Eralennukiga lendamine on praegusel Covid-19 ajastul kahtlemata turvalisim viis võistluspaika jõuda. Nii puutuvad sportlased kõige vähem võõraste inimestega kokku ning on suurem tõenäosus, et kohapeal antav koroonaviiruse test on negatiivne. Tõsi on ka see, et ralli toimumispaika Marmarisse pole tavalendudega just kõige mugavam saada. Koos ümberistumistega võtab reis enam kui 12 tundi.