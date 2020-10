Ott Tänak: oleme huvitavas olukorras, sest ei tea, kui palju etappe veel järele on jäänud

Selja taha jäänud Türgi ralli ei kulgenud kohe algusest peale soovitud rada pidi. Avapäeva rikkus tolmukotis sõitmine ning teine võistluspäev sai kiire lõpu kui autot tabas tehniline rike. Kas tundsid ise ka, et seekord oli justkui tähtede seis vale?

Tähtedest ei tea ma midagi, aga esimesel päeval ei olnud ma ise tolmus sõites piisavalt hea ja edasi me väga enam võimalust ei saanud. Teisel päeval polnud meil kindlasti lihtne arvestades stardipositsiooni, aga nagu arvata oli, siis Türgis otsustas jällegi kõik muu peale kiiruse.

Sellist viimast võistluspäeva pole MM-sarjas ammu nähtud. Kui sageli on pühapäevaks juba jõujooned enam-vähem paika loksunud, siis Türgis löödi enne ralli lõppu kaardipakk veel korralikult segi. Kas see rohkem kui 38km mammutkatse oli oma tingimuste poolest olnud ka sinu karjääri raskeim? Kirjelda, mis sõitjaid sellel katsel ees ootas?

See katse on oma teeolude tõttu olnud igal aastal eriline. Pigem tuleb seal sõita kokkulükatud kivihunnikus, kui teel ja sellises olukorras on tõesti õnnefaktor täitsa olemas. Pühapäeva hommikusel pikal katsel oli suureks probleemiks ka tolm, mis tegi kindlasti kivide vältimise keerulisemaks, aga meie sõitsime ees ja päris kõike ei näinud, mida ülejäänud mehed pidid läbi elama.

Türgi ralli võitis mees, kes läks viimasele päevale vastu neljandalt kohalt, ometi kerkis just tema ralli lõppedes poodiumi kõrgeimale astmele. Türgi on alati paras loterii olnud, aga kas sinu arvates võiks ralli võit kuuluda meestele, kes on nädalavahetuse tugevaimad või on sinu arvates õnnefaktor siiski oluline osa ralli identiteedist?

Mina ega keegi teine meist ei otsusta, kes peaks rallisid võitma. Kui seekord oli võitjaks Elfyn, siis küllap pidi see nii minema.

Rallikalender läheb edasi vahemere suuruselt neljandal saarel Sardiinias, kus sul on minevikust kaasa võtta häid mälestusi. 2012. aastal esmakordselt maailmameistrivõistlustel poodiumil, 2017. esimene võit ning sellele olid sa lähedal mullugi. Teame, et kõige enam naudid sa kiireid kruusateid, aga Sardiinia kuulub ka pigem käänuliste etappide hulka. Mis on see faktor, mis aidanud Sardiinias alati niivõrd hästi esineda?

Sardiiniat ei saa kindlasti aeglaseks ja käänuliseks ralliks pidada ning enamasti muutub ka teepinnas pärast esimest ringi abrasiivsemaks, mis annab palju pidamist juurde. Ei oska öelda, mis mulle seal sobib, aga kogemust on sealt juba omajagu kogutud.

Pärast Türgi ralli katkestamist hakkasid koheselt valmistuma Sardiinia võistluseks. Mida sa selle all täpsemalt silmas pidasid? Kuidas on hooaja eelviimaseks etapiks ettevalmistus kulgenud?

Kui üks ralli lõppeb, siis hakatakse ikka järgmise võistluse poole vaatama. Tegime eelmisel nädalal ühe testipäeva ja ülejäänud aeg on läinud ralli ettevalmistuseks ja planeerimiseks.

Tavaliselt kihutatakse Sardiinias võidu juuni alguses, koroonaviiruse tõttu nihkus see nüüd oktoobri keskpaika, mil vihmasadu poleks üldse haruldane nähtus. Mis sinu tunnetus täna on, kas Hyundai i20 WRC-le sobib pigem kuiv ja lahtine kruus või näitab auto paremat minekut vesisemates oludes?

Mul on Hyundaiga piisavalt vähe kogemust ja seetõttu on sellist valikut teha keeruline. Õnneks ei saa me ise ilmaolusid valida ja sõidame nendes oludes, mis tuleb.

Hetkeseisuga on tänavu jäänud veel sõita kaks etappi räägitud ka võimalusest, et kalendrisse lisanduvad Horvaatia ralli ning hooaeg kulmineeruks Monza ringrajal. Kuidas see mõjutaks sinu arvates tiitliheitlust, kus viiel sõitjal on võimalik meistriks tulla? Kas pigem eelistaksid lisaetappe või sooviksid, et hooaeg lõpeks praegusel kujul?

Lisaetapid ei ole kuidagi meie otsustada ja meil ei õnnestu promootorit ega FIA-t selles osas ka mõjutada. Loomulikult on väga huvitav, et oleme olukorras, kus oktoobrikuus pole infot palju meil sel aastal veel etappe jäänud on, aga neist, mida teame, peame võtma kõik, mis võtta annab.

Viimaste uudiste valguses teame, et 9-kordne maailmameister Sebastien Loeb tegi Türgi rallil enda viimase etteaste Hyundai roolis. Kirjelda meile Loebi kui tiimikaaslast. Kas ja milliseid õpetussõnu vanameister sulle karjääri jooksul andnud on?