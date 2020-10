Zenit loobus suuremeelselt Euroliigas Barcelona üle 20:0 võidu võtmisest

Laupäeval tuli teade, et positiivse koroonatesti on andnud Barcelona peatreener Šarunas Jasikevicius ja abitreener Darius Maskoliunas. Päev hiljem teatati treeningute ärajätmisest ajani, mil selguvad kahe, pühapäeval ja teisipäeval tehtavate testide tulemused. Pole vaja märkida, et edasi lükati ka nädalavahetusel Barcelona osalusel toimuma pidanud Hispaania liiga mäng.