Koroonaviirus sunnib Ronaldol õitsel olnud äri sulgema

Koroonaviirus on majanduslikult mõjunud vähemalt ühele Cristiano Ronaldo omanduses olevale ettevõttele üpris laastavalt ja vähemalt praegused väljavaatad on üsna hägused. Koostöös Dionisio Pestanale kuuluva Pestana Hotel Groupiga, kuulub Ronaldole kaks hotelli. Üks paikneb tema kodulinnas Madeiras ning teine Portugali pealinnas Lissabonis.

Madeiras asuv Funchali hotell on olnud suletud juba mitmeid kuid ning praeguses seisus näib, et võib-olla seda ei avatagi kunagi. Põhjus on lihtne, sest antud piirkond sõltub palju turistidest, kuid hetkel on nende arvukus vähenenud 80%.