30-aastasel Wiereril on seljataga järjekordne üliedukas hooaeg, kus ta võitis MMilt kaks kulda ja kaks hõbedat ning kaitses mullust MK-sarja esikohta.

Wierer on sotsiaalmeedias väga edukas - tal on üle 550 000 jälgija Instagramis ja üle 300 000 meeldimise Facebookis. Laskesuusatajalt uuriti, kas ta abikaasa muutub armukadedaks ka, kui loeb Wiereri piltide alla kirjutatud kommentaare. «Ei, ta on fotograaf.»