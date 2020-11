M-Spordi uut ralliautot proovinud Torn üllatus positiivselt

Torni edu enne Kanaaride ja Belgia EM-etappi on lähima jälitaja Josep Bassasi (Hispaania) ees 33 punkti. Samas võib eeldada, et Bassas on Kanaaridel kiire. «Ei tahaks midagi ära sõnada. Tuleb tublisti tööd veel teha. Kaks etappi on minna ja palju punkte laual,» lausus Torn.

Kui Torn peakski juunioride Euroopa meistriks tulema, saab ta õiguse järgmisel aastal kahel EM-rallil sõita R5 autoga. Samas möönis Torn, et sellise sammu oleks pidanud juba ammu edasi tegema.

27-aastane saarlane on saanud proovida ka M-Spordi kõige uuemat, Ford Fiesta Rally3 ralliautot. Tegu on senise R2 ja R5 vahepealse klassiga. «Kõige suurem erinevus (R2-ga) on neljarattavedu. Auto üllatas päris positiivselt. Alguses mõtlesin küll, et R2-l on pandud tagarattad vedama, aga seal on ka muid modifikatsioone. Täitsa arvestatav klass,» lausus Torn.

Kuna FIA on paika pannud, et Rally3 auto ei tohi maksta üle 100 000 euro, on tegu ka oluliselt odavama kui R5 autoga. Samas on sellega lõbusam sõita kui kaheveolisega.