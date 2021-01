Eesti läheb EM-valikmängule taas mitme põhitegijata: pole lihtne koondist kokku saada

«Olukord on keeruline kõikjal ja igas eluvaldkonnas, käsipall pole mingi erand. Nii peame meiegi kohanema ja hakkama saama parimal võimalikul viisil. Ehkki sellistes tingimustes pole just lihtne ülesanne koondist kokku saada,» tunnistas Eesti koondise abitreener Martin Noodla.

«Eri riikides kehtivad erinevad reeglid karantiinide osas, seega tuleb aru saada koondisesse tulekuga tekkivatest probleemidest. Euroopas on esinenud juhtumeid, kus mängijad jäävad koondisejärgse isolatsiooni ajal palgata ning nüüd, hooaja teises pooles, on paljudel õhus uue lepingu küsimus,» suhtub Noodla koondislaste muredesse mõistvalt.

«Ma ei raiska energiat mõeldes, keda me ei saa kasutada. Väga eriline aasta on selja taga ja alustame uut positiivse mõtlemisega ning lähme võitlema nende palluritega, kes meil on. Väljakutse on tugeva Bosniaga mängimine igal juhul ja vastane saab kokku peaaegu sama tiimi, kes osales mullu EM-finaalturniiril,» teadis koondise peatreener Thomas Sivertsson.