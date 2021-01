Tour de Ski: Venelaste peo rikkus ära hooaja esimese poodiumikoha noppinud itaallane

Samas tegi kodulumel uhket sõitu itaallane Francesco De Fabiani, kes juhtis suurema osa sõidust ning tuli finišisse uhkel teisel kohal. See oli mehele koguni esimene poodiumikoht tänavusel hooajal ning viimati mahtus ta esikolmikusse tunamullu Cogne sprindis. Samas on see distants just tema meelisala, sest kokku on tal õnnestunud 15 km ühistardistsõidus astuda kuuel korral enne tänast pjedestaalile.