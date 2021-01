Maski kandmisest keeldunud USA tenniseäss teenis kopsaka rahatrahvi

«Pärast teist matši otsustasin, et ma ei anna enam intervjuusid. Arvan, et mul on ohutum olla pärast keerulist mängu suures kuumuses ilma maskita,» sõnas mängumees, keda karistati selle eest rahatrahviga. «Ma arvasin, et see on minu valik, kas soovin intervjuud anda või mitte. Pärast selgitati mulle, et see on siiski vajalik. Kanda maski olukorras, kus viibin üksinda ja minu lähedal pole ühtegi inimest on jabur ja ma ei soovi seda kindlasti teha.»