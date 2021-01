«Ma ei saaks olla enam rohkem rahul,» viitas Latvala ralli üldseisule. «Meeskond on teinud väga head tööd ning sõitjad samuti. Me oleme väga heas olukorras enne viimast päeva, kuid peame meeles pidama, et ralli pole läbi enne, kui see on läbi. Homne saab olema väga keeruline.»