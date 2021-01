Tänavuse MM-sarja avaetapp möödus suuremate probleemideta ja korraldajad said vaatamata rangetest piirangutest olukorraga hästi hakkama. Tuli ju lühikese etteteatamisega nihutada võistluste ajakava.

Prantsusmaa valitsus teatas aasta alguses, et koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatakse öine liikumiskeeld. See tähendas, et kella 18-st õhtul kuni kella 6-ni hommikul võivad inimesed kodust väljuda vaid erilubadega, mis mõistagi rallimeestel olemas olid, aga seda ainult eriolukorraks.