Ott Tänak Otepääle liikunud rallifännidele: kui tahate, et võistlus toimuks, siis palun minge koju

Ametlikult ei tohiks raja ääres olla ühtegi inimest, kuid ometi on mõned agaramad rallifännid endale seal koha sisse võtnud. See on seadnud ohtu rallipäeva jätkumise ja seetõttu võttis sõna 2019. aasta maailmameister Tänak, kes ärgitas neid koju minema.

Hommikust kõik rallisõbrad. Meil on imeline talv ja loomulikult kõik on väga lähe,» alustas Saaremaalt pärit rallisõitja. «Täna on probleem see, et koroona seab piiranguid ja ilmselgelt rallifännid palun minge katsetelt ära, et me saaks tänase rallipäevaga lõpuni minna,» jätkas ta.