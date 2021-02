On avalik saladus, et Ott Tänaku tööandja Hyundai võib pärast 2021. aasta ralli MM-hooaega pillid kotti pakkida. Põhjuseks reeglite muudatus, mis toob 2022. aastaks WRC-sarja hübriidtehnoloogia. Kahel aastal järjest meeskondlikuks maailmameistriks tulnud tiimi tuleviku pärast on nüüd muret avaldanud ka teised meeskonnad.