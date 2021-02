Nabi on öelnud, et ühtegi keelatud ainet ta teadlikult kasutanud pole, mistõttu praegu on kõige tõenäolisem variant, et see jõudis maadleja organismi kogemata, muude toidulisandite kaudu. Ühtegi tundmatut toidulisandit hiidlane aga ei tarvita ning virutaalsel pressikonverenntsil kinnitas ta, et kõik lisandid, mida ta on kasutanud, on kooskõlas Eesti Antidopinguga.