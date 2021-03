Jaapani maratoonar sai hakkama uskumatu saavutusega

Märkimisväärne on sealjuures ka asjaolu, et karjääri jooksul on jaapanlane osalenud üldse kokku 109 maratonil ehk nimetatud 2:20.00 piir on jäänud talle alistamatuks kõigest kaheksal puhul. Viimati 2018. aasta oktoobris kui ta sai Veneetsia maratonil kirja 2:27.43.