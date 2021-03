Sellele intervjuule on ühismeedias reageerinud ka Eesti vabariigi sotsiaalminister Tanel Kiik, kes kirjutas Twitterisse järgnevalt: «Mul hakkas seda intervjuud kuulates füüsiliselt halb. Alaealised ja selges sõltuvussuhtes õpilased… Empaatia asemel õigustamine ning teiste süüdistamine. Loodan, et jalgpalliliit ja õiguskaitseorganid selgitavad kogu tõe välja.»

Brasiillasest juhendaja sõnas Postimehe otsestuudios, et tütarlapsel tekkisid tema vastu varem tunded kui temal neiu vastu ning ta ei sundinud Trisnat millekski. Omapoole uurimisega alustanud jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht lausus aga eile juba «Reporterile», et neil on praeguseks juba rohkem materjali, kui avalikkuse ette toodud ning enam ei käi jutt ühest-kahest allikast.