Võimuvõitlus FISis: presidendiks tahab saada naine, kes sõdis omal ajal Veerpalu vastu

Lewis vallandati peasekretäri kohalt pärast 20 tööaastat mullu oktoobris. FISi ametlikus selgituses seisis vaid lühidalt, et «usaldus on täielikult kadunud». Rootsi meedia andmetel kasutas britt ära oma positsiooni, soodustamaks oma võimalusi presidendivalimistel.

Venemaa uudisteportaali Tšempionat andmetel on Lewis aga nüüd ikkagi sellele kohale üks suuremaid favoriite. Kui nõnda läheb, saaks temast esimene naissoost FISi president. Juba on kindel, et juunis lahkub ametist praegune pealik Gian-Franco Kasper.

56-aastane Lewis on tuttav ka Eesti spordisõpradele. Kümme aastat tagasi lahvatanud Andrus Veerpalu dopinguskandaalis oli tema see, kes arvas kindlalt, et Eesti suusaliit tahab juhtumit kinni mätsida.

«Situatsiooni on võimalik kirjeldada nii, et Veerpalu jäi vahele 180-kilomeetrise tunnikiirusega olukorras, kus piirang oli 120 km/h,» rääkis Lewis aastaid tagasi. «Kui aga kontrolliti seadet, siis ilmnes, et vahemikus 118-119 ei pruugi see olla täpne – sellel kiirusel võib see anda valepositiivse tulemuse. Ja sellest tulenevalt – isegi, kui ta sõitis 180 km/h ja seda ei vaidlustata – antakse talle õigus, kuna masin oli vigane.»