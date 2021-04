VIDEO ⟩ Viimaste aastate kiireima 100 meetri jooksu teinud ameeriklanna: see kõik on alles algus

Richardsoni ajaks märgiti Continental Touri osavõistlusel 10,72 ning sportlast toetas ka 1,6 m/s puhunud taganttuul. Tegemist on läbi aegade kuuenda tulemusega ning viimati nähti üldse nõnda head aega 2016. aasta juulis, kui Elaine Thompson suutis kaks sajandikku kiiremini joosta.

Arvestades Richardsoni sõnu sotsiaalmeedias, siis on ta kindlasti võtnud sihikule maailmarekordi ületamise. «Aitäh kõigile, kes mind õnnitlesid. Julgen öelda, et see oli alles algus,» ütles ameeriklanna.