Vormelitäht Ricciardo sai F1 peale vihaseks: te olete ikka kamp rumalaid

Tänavu 11. hooaega F1-s alustanud vormelipiloot on veendunud, et fännid soovivad näha hoopis huvitavaid hetki ja vägevaid möödasõite. «Jah, 12-aastane võib näha avariid ja mõelda, et oli see vast lahe. Nad lihtsalt ei saa veel täpselt aru, millistel kiirustel me sõidame. Aga F1 sotsiaalmeediaga töötavad inimesed ei ole enam lapsed ja võtke palun kokku ennast. Sel aastal loodetavasti suudate veidi edukamad olla,» jätkas Ricciardo.