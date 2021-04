Blogi ⟩ Real pidas Liverpooli survele vastu, City murdis Dortmundi

Liverpooli ja Madridi Reali korduskohtumine Anfieldil lõppes 0:0 viigiga. Kahe mängu kokkuvõttes jäi seis Reali kasuks 3:1.

Väravata lõppenud korduskohtumist alustas Liverpool hoogsalt. Juba teisel minutil avanes Mohamed Salahil võimalus koduklubi juhtima viia, kuid 11 meetri pealt vabalt löögile pääsenud ründaja lõi palli vastu Thibaut Courtois’d. Kuigi Liverpoolil oli mitmeid teisigi võimalusi skoori avamiseks, võib teisel minutil avanenud võimalust julgelt pidada nende mängu parimaks.

Oma võimalusi tekkis ka Madridi Realil, ent võrreldes avakohtumisega oli Hispaania klubi rünnakul tagasihoidlikum. Eriti hästi joonistus see välja teisel poolajal, mil Real langes teadlikult madalale, lubades Liverpoolil positsioonirünnakut mängida.

Liverpooli jaoks on nüüd ainukene võimalus järgmisel hooajal Meistrite liigasse pääseda läbi koduse Premier League’i. 31 mänguvooru järel on Liverpool koduliigas kuuendal kohal, jäädes Meistrite liigast kolme punkti kaugusele.

Madridi Real saab aga euroteekonda jätkata. Poolfinaalis tuleb neil jagu saada Londoni Chelseast.

Kaotusseisu jäänud City tegi võimsa teise poolaja

Manchester City alistas veerandfinaali kordusmängus Dortmundi 2:1 ning pääses poolfinaali koondskooriga 4:2.

Kordusmängu läks juhtima kodumeeskond Dortmund, kui 15. minutil skooris kõigest 17-aastane Jude Bellingham. Teisel poolajal kuulus mäng aga täielikult Manchester Cityle. Esmalt viigistas Riyad Mahrez 55. minutil penaltist ning seejärel tõi 75. minutil koduklubile võidu teist mängu järjest skoorinud Phil Foden.

Dortmundi võimalused järgmisel hooajal Meistrite liigas mängida on üsna kesised. 28 vooru järel hoiab Dortmund Bundesligas viiendat kohta, jäädes Meistrite liigast seitsme punkti kaugusele.

Kindlalt Inglismaa meistritiitli poole tüürival Manchester Cityl on aga kõik võimalused võita klubiajaloo esimene Meistrite liiga. Selleks tuleb neil esmalt jagu saada PSG-st, kes lükkas veerandfinaalis konkurentsist tiitlikaitsja Müncheni Bayerni.

Enne mänguõhtut:

Dortmundi Borussia – Manchester City

Avakohtumises teenis Manchester City tänu Phil Fodeni viimase minuti võiduväravale 2:1 võidu. Paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi mulluse finalisti PSG-ga.

Eden Terzić, Dortmundi peatreener: «Usk on meil suur, kuid ainuüksi sellest ei piisa. Oleme tõestanud, et suudame tugevate vastu mängida. Ees ootav ülesanne on julmalt raske. Peame olema julged ja kõvasti töötama.»

Pep Guardiola, Manchester City peatreener: «Kindel ei ole mitte miski. Esimesest mängust on meil all hea tulemus. Peame end uuesti kehtestama. Võtame asja samm-sammult. Tahame mängu võita, kaugemale me praegu ei vaata.»

Liverpool – Madridi Real

Hispaanias peetud kohtumises teenis Madridi Real veenva 3:1 võidu. Veerandfinaalpaari võitja kohtub poolfinaalis Londoni Chelseaga.

Jürgen Klopp, Liverpooli peatreener: «Kui oled 1:3 kaotusseisus, siis tundub, nagu oleksime mängust väljas. See tähendab, et meil pole midagi kaotada. Anname endast kõik – see on meie töö. Kui suudame luua rohkem võimalusi kui Madridis – mis peaks olema lihtne ülesanne, sest seal polnud meil väga variante –, siis võib kõike juhtuda. Me ei saa võtta suuri tagasitulekuid iseenesest mõistetavana, eriti ilma publikuta mängides.»