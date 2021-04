Klavani koduklubi lõi üleminutitel kaks väravat ja hoiab 4:3 võiduga püsimajäämise lootust elus

Klavan jälgis küll kohtumist pingilt, ent tema meeskonnakaaslased said hakkama vägeva tagasitulekuga. Kuigi külalismeeskond Parma läks mängu juba viiendal minutil Giuseppe Pezzella tabamusest juhtima ning kasvatas 31. minutil tänu Juraj Kuckale eduseisu kaheväravaliseks, suutis Leonardo Pavoletti 39. minutil ühe tagasi lüüa.

Hooaja kuuenda võidu teeninud Cagliari on 25 punktiga tabelis 18. kohal ehk punases tsoonis. Kõrgliigasse püsimajäämise eest heitleb ka Parma, kes on 20 punktiga 19. kohal. Mõlemal meeskonnal on sel hooajal pidada veel seitse kohtumist.