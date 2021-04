90 minutit on liiga palju: Superliiga kaalub jalgpallimängud lühemaks muuta

«Jalgpall peab muutuma ja kohanema. Peame analüüsima, miks noorte inimeste seast, vanuserühmas 16 – 24 aastat, vaid 40 protsenti on jalgpallist huvitatud. Miks? Sest liiga palju on ebakvaliteetseid mänge ning neil on meelelahutuseks teistsugused platvormid,» lausus Perez intervjuus El Chiringuitole.

«See on reaalsus. Nad ütlevad, et mängud on liiga pikad. Kui tahame, et jalgpall püsiks elus, peame midagi muutma. Vahepeal me ei mõista oma lapsi ega lapselapsi. Nad on teisest generatsioonist. Kui noor inimene ei vaata tervet mängu, siis järelikult pole see piisavalt huvitav või tuleb meil mängud lühemaks teha. Kui aus olla, siis osasid mänge ei suuda ma isegi lõpuni vaadata,» jätkas Perez.