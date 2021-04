Superliiga ninamehed paanikaks veel põhjust ei näe, kuid on avatud lahendustele

Nõnda on tosinast asutajaliikmest alles jäänud vaid viis: Torino Juventus, Madridi Real, FC Barcelona, AC Milan ja Madridi Atletico. Neistki on viimased kaks juba kohalike väljaannete sõnul tegelemas lahkumisavalduste koostamisega. Kataloonia hiiu puhul peaksid UEFA-süsteemist lahkumist toetama ka klubi fännid, mis antud hetkel aga liiga tõenäoline ei tundu.

Seega on n-ö vankumatuid alles vaid kaks: Madridi Real ja Torino Juventus, kelle ninamehed, vastavalt siis Florentino Perez ja Andrea Agnelli, on ka Superliiga eestvedajad.

Veel eile andis Juventuse president Itaalia väljaannetele pikki intervjuusid, milles kuulutas, et Superliigat saadab 100-protsendiline edu. Mõistagi tegi Agnelli need väljaütlemised enne Inglismaa klubide taandumist, kuid täna hommikul välja saadetud pressiteates kinnitavad Superliiga inimesed, et nende plaan pole kokku varisenud.

«Hoolimata sellest, et Inglismaa klubid on teatanud oma loobumisest – otsus, mis sai tehtud nende pihta tulnud surve tõttu – oleme veendunud, et meie ettepanek on täielikult kooskõlas Euroopa seaduste ja reeglitega. Sellegipoolest mõistame, et peame arvestama erinevate osapooltega meie projektis. Just sel põhjusel hakkame kaaluma sobivamaid samme, mida nende küsimuste lahendamiseks teha,» teatas Superliiga.