Seitsmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton oli laupäeval karjääri 100. kvalifikatsioonivõidu lähedal, kuid tiimikaaslase Valtteri Bottase seitse tuhandikku(!) kiirem aeg tähendas, et maagiline verstapost jäi britil veel saavutamata. Päev hiljem oli see unustatud, sest 66 ringi lõppedes oli Hamilton see, kes kerkis poodiumi kõrgeimale astmele.