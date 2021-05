Kas uue põlvkonna WRC-autod on praegustest kiiremad või aeglasemad?

Rallisõpru huvitab enim küsimus, kas uue generatsiooni autod on kiiremad või aeglasemad kui praegused masinad?

«Mis hakkab juhtuma, on suurem erinevus erinevates tingimustes,» sõnas Fowler DirtFishile. «Kui võtame näiteks asfaldirallid, siis me ei näe praegusega võrreldes suuri erinevusi. Kui võtame näiteks kiired kruusarallid nagu Soome, siis jällegi suurt erinevust pole.»

Toyota tehniline direktor selgitas, miks erinevus just libedates tingimustes sisse tuleb. «Libedas sa ei saa [elektriaku] lisajõust samasugust kasu ning raskemad autod on samuti puuduseks, kui on vaja pidevalt suunda muuta – sul tuleb pidevalt kiirendada ja aeglustada,» sõnas ta.