Sebastien Ogier: pean jälle teed puhastama, aga liidrikoht teeb mind siiralt õnnelikuks

«Tegime Portugalis hiilgava tulemuse, see annab meile uue kruusaralli eel enesekindlust. Samas peame olema realistid. Seb ja Elfyn lähevad esimestena rajale, Sardiinias on teepuhastamise efekt eriti suur,» sõnas Toyota tiimipealik Jari-Matti Latavala.

Ogier lisas: «Usun, et Sardiinias ootab meid taas rajapuhastajatena ees väga nõudlik ralli. Aga olen siiralt õnnelik, et MM-sarja juhin. Üritan alati teenida võimalikult palju punkte, seda sihin ka nüüd. Portugalist saadud tulemus oli hea, aga tempo polnud rahuldav. Aga sõitsime esimest korda uute rehvidega kruusal, nii et saime sealt veidi teadmisi.»

Hooaega hästi alustanud Kalle Rovanperä viimased kaks võistlust on ebaõnnestunud. Kahe etapi peale teenis ta vaid kaks silma. Nõudliku Sardiinia eel on 20-aastane rallimees üsna ettevaatlik.

«Loodan südamest, et suudame Sardiinias paremini esineda. Siinsed katsed on päris nõudlikud, mistõttu pole ma päris kindel, et see mu stiiliga sobib. Samas suutsin 2019. aastal WRC2-klassis võita. Mullu oli päris keeruline, proovime kindlasti areneda. Portugalis tekitas probleeme pidamine, aga nüüd teeme seadetes mõned muudatused,» märkis ta.