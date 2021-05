Blogi ⟩ Meistrite liiga võitjaks krooniti Londoni Chelsea

Ajaloos teist korda Meistrite liiga tšempioniks kroonitud Chelseal oli avapoolajal mitmeid võimalusi, kuid Timo Werner jättis need kasutamata. Küll aga jõudis oma Meistrite liiga debüütvärava ära oodata 21-aastane Havertz, kes sai Mason Mountilt läbisöödu, mängis seejärel mööda City väravavahist Edersonist ning lükkas siis palli juba tühja väravasse.

Teisele poolajale tuli City vastu küll särtsakalt, kuid ei suutnud ühtegi väga head võimalust tekitada. Hoopis vahetusest sekkunud Chelsea poolkaitsja Christian Pulisic oli see, kellel parim võimalus tekkis, kuid ameeriklane ei suutnud Edersoni vastu üks-üks olukorda ära lahendada.

On märkimisväärne, et Chelsea vahetas jaanuaris treenerit. Hooaega Frank Lampardi juhendamisel alustanud Londoni klubi etteotsa asus Thomas Tuchel. 47-aastasele sakslasele oli see esimene Meistrite liiga võit. Mullu vedas ta finaali PSG, kuid seal tuli tunnistada Müncheni Bayerni paremust.