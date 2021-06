Verstappen ründas Hamiltoni: ta pole kõige laiema oskustepagasiga piloot F1s

Noor Hollandi vormeliäss on väga enesekindel ja selle tõestuseks lausus ta pärast Monaco GP võitmist, et ei pea Hamilton kõige terviklikumaks sõitjaks F1-s. «Ma ei saa sellega nõustud, kuid see on ainult minu arvamus,» sõnas Verstappen.

Hamilton, kes lõpetas Monacos võistluse seitsmendana, on võitnud, kõik, mis vähegi võimalik, kuid see ei muuda Verstappeni arvamust. «Jah, ta on küll kogenud, kuid see ei tee temast kõige laiapõhjalisemat sõitjat. Rõhutan, et see on minu arvamus ja keegi teine ei pea sellega nõustuma,» jätkas hollandlane kindlalt.