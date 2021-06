Rovanperä muretseb Safari rallil loomade pärast: ma imestaks, kui kellelgi nendega probleeme ei teki

Seega on soomlase jaoks väga oluline Keenias väikse pausi järel taas tulemus kirja saada, kuid pedaalitallaja teab ise ka väga hästi, et see ei sõltu ainult temast. Kuna ralli on tehnikasport, käivad erinevad tehnilised probleemid ja sellest tulenevad katkestamised lihtsalt ala juurde. Kuid Safaris on lisaks veel loomade-efekt, mis võib samamoodi kedagi teepervele jätta.