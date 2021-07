Spordi lühiuudised: võidukas Torn ja pronksine Vesso

Euroopa meistrivõistluste (ERC) Liepaja etapil tõusid ERC Juniori klassis poodiumi kõrgeimale astmele Ken Torn (pildil) ja Kauri Pannas, kes edestasid ainsat konkurenti Oscar Solbergi natukene alla kahe ja poole minuti. «Mõnus tunne, ralli ilusti lõpuni ja preemiaks meile ERC Junior võistlusklassi esimene koht. Muidugi on kurb, et täna pole selles klassis liiga palju võistlejaid, kuid loodame, et see olukord läheb tulevikus paremaks,» sõnas eestlane pärast triumfi.