Linnamäe pärast esimesi katseid: ma ei tulnud siia väga suurte võiduplaanidega, tuleb realistiks jääda

«Enesetunne on päris hea. Saime aina mõnusamini tunda ennast autos. Oli paar tehnilist probleemi, aga loodetavasti saame need hoolduses korda,» ütles Linnamäe Postimehele, kelle kõrval istub esimest rallit britist kaardilugeja James Morgan.

Viie katse järel on Linnamäe WRC2 arvestuse seitsmes, kaotades liidrile Mads Östbergile 1.00,6, kuuendast kohast lahutab eestlast 3,2 sekundit. «See on arvestatav koht, ma ei tulnud siia väga suurte võiduplaanidega. Tuleb realistiks jääda. Vaikselt sõidame läbi ja ma arvan, et tunneme ennast pärast päris hästi,» lisas Linnamäe, kelle plaan on pärastlõunaks tehtud vigasid parandada ja näidata stabiilselt sõitu.

«Põhieesmärk on ikkagi rallil lõpuni jõuda, loodame, et suudame sellest midagi enamat,» ütles Linnamäe, kelle jaoks on viimased MM-etapid kulgenud vaevaliselt. «Kui tuleme ilusti ja puhtalt läbi, kiirusega teistele lähemale, siis see on meie jaoks juba üpriski korralik tulemus.»