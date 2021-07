BLOGI JA GALERII ⟩ Kahel korral juhtima läinud Levadia naaseb Iirimaalt viigiga

Enne mängu:

Dundalk on Levadia jaoks lähiminevikust tuttav vastane – kolm suve tagasi kohtuti Euroopa Liiga avaringis ning siis võitsid iirlased Kadriorus 1:0 ja koduplatsil 2:1. Üldse mängib Levadia eurosarjades Iirimaa klubide vastu kuuendat korda, senisest viiest duellist on ette näidata üks edasipääs (2004. aastast Bohemians FC vastu) ning neli allajäämist.

Kolmapäeva õhtul tegi Levadia sealsel Tallaght Stadium´il ka mängueelse treeningu. «Treeningul oli päris hea atmosfäär. Pallid olid meie jaoks pisut harjumatud, kuid väljak on väga hea – suur, saab oma jalgpalli peale suruda ja muru on ka väga hea, A. bLe Coq Arena kvaliteediga või isegi parem. Saime ilusasti treenida ja kõik mehed on homseks mänguks valmis,» sõnas Levadia üks peatreeneritest Vladimir Vassiljev.

«Dundalk FC on füüsiliselt väga hästi ette valmistatud meeskond. Neil on kiired mehed, kellele meeldivad üks-üks duellid nii kaitses kui rünnakul. Nad mängivad väga sirgjooneliselt, üritades rünnata seljatagust ruumi. Vastane ei mõtle palju palli kiigutamisele, vaid nende tegevus on suunatud väravale. Kindlasti tuleb meie karistusalasse palju tsenderdusi, peame selleks valmis olema. Kindlasti tuleb väga huvitav lahing. Sellist tempot, mida homme kogeme, ei ole me Eestis saanud,» lisas ta.

«Meie võimalused tekivad siis kui pall on meie käes. Kui loovutame palli, siis läheb raskeks kuna tuleb palju jooksmist ja vastane on palliga väga agressiivne. Kui valdame palli ja suudame oma positsioonirünnaku neile peale suruda, siis on kõik meie kätes. Samuti peame olema tugevad pallikaotuse järgsel pressingul – neil on head kontrarünnakud, millega saavutasid varasemates mängudes palju edu,» analüüsis peatreener.