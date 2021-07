Treeningul kukkunud 22-aastane surfar suri saadud vigastustesse

Serra sõber ja surfar Miguel Castrillon ütles, et tegemist oli täieliku šokiga. «Kohtusime hommikul, et koos merele minna. See oli tema esimene päev siin lahel ja ta jättis meid juba esimesel lainel,» meenutas Castrillon. «Zicatela kinkis mulle minu elu parima ja halvima päeva, see on tõeline õudusunenägu.»