Raplaga taasliitus Hispaanias pallinud Eesti koondislane

Paasoja taastus põlvevigastusest ning nüüd on tal hea meel naasta Raplasse, kus ta on varasemalt mänginud viis aastat. Raplaga taasliitumisel mängis varasem ajalugu olulist kaalu.

«Mul on väga hea meel ja ootusärevus, et taaskord saan Rapla särgi selga tõmmata ja Sadolin spordihoones Eesti parimate korvpallifännide ees mängida,» ütles Paasoja meeskonna Facebooki lehe vahenduse.

«Ootan kohtumist meeskonna ja uue treeneriga, et saaksime hakata valmistuma loodetavasti väga edukaks hooajaks. Isiklikus plaanis võin öelda, et see hooaeg tuleb täiega panemise hooaeg,» avaldas Paasoja.