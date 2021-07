BLOGI JA GALERII ⟩ Eesti purustas Islandi koondise, koondisedebüüdi tegid Veesaar ja Toom

Eesti peatreeneri Jukka Toijala sõnul on Islandi näol tegemist tugeva vastasega. Saareriigi põhimängijad kuuluvad hea tasemega klubidesse ja on olulistes rollides. «Martin Hermansson, Tryggvi Hlinason ja Haukur Palsson on Hispaania kõrgliiga kogemusega, Elvar Mar Fridriksson oli möödunud hooajal Leedu liiga MVP ning Jon Axel Gudmundsson tegi Frankfurdi ridades samuti hea hooaja. Islandil on sama treener ja koondise tuumik juba aastaid. Kindlasti tulevad nad Tallinnasse oma parimat mängu näitama.»