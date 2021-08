KUULSUSTE HALL ⟩ Eestlasest 40 maailmarekordi purustaja ja poole tonni piiri ületaja

50 aastat tagasi, 1971. aasta 8. augustil, said need tuhanded spordisõbrad, kes olid kogunenud Tallinnasse Kalevi spordihalli, et kaasa elada Georg Tenno mälestusvõistlustele atleetvõimlemises, kogeda üht ainulaadsemat hetke Eesti spordiloos – atleetvõimlejate kõrval lisamagnetina täismaja publiku ette astunud Jaan Talts püstitas ühe õhtu jooksul koguni kuus maailmarekordit raskekaalu tõstmises!