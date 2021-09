Nii Eestil kui ka Horvaatial on pärast kolme mängu tabelis kaks punkti. Kui Eesti sai silmad pähe Slovakkia vastu, siis horvaadid tegid oma töö ära Läti vastu.

Aegade jooksul on Eesti ja Horvaatia omavahel vastamisi läinud 11 juhul ning kaalukausid on napilt 6-5 külaliste kasuks. Samas kui võtta arvesse ainult viimasel kümnel aastal toimunud kohtumisi, on 3-1 eelis jällegi Eestil.