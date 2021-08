BLOGI ⟩ Kontaveit alistas USA lahtiste avaringis endise tšempioni

Teises setis püüdis kogenud Stosur küll Kontaveidile vastupanu esitada, ent eestlanna oli parem. Kontaveidil oli küll probleeme murdepallide realiseerimisega, ent ta teenis neid lihtsalt sedavõrd palju, et võis eksimisruumi lubada. 6:0 setivõiduga kindlustas Kontaveit pääsme USA lahtiste teise ringi.

Märtsis 37. sünnipäeva tähistanud kogenud Stosuri ainus suure slämmi turniiri võit pärineb kümne aasta tagusest ajast just US Openilt. Hiljem pole tal aga nõnda säravaid tulemusi ette olnud näidata. Tol edukal hooajal hoidis austraallanna ka kõrget, maailma edetabeli neljandat positsiooni.

25-aastane Kontaveit on Stosuriga varem mänginud vaid korra. 2018. aasta Dubai turniiril jäi peale eestlanna 1:6, 6:2, 6:4. Favoriit on ta ka New Yorgis.