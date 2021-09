US Openil kaks võitu noppinud Kontaveit särab ka paarismängus

Enne seda tuleb Kontaveidil ära pidada aga oma ükskikmängu kolmanda ringi lahing poolatari Iga Świątekiga (WTA 7.). Varasemalt on tennisistid omavahel vastamisi läinud kolm korda ning siiani on Kontaveit peal 2–1, mõlemad võidud on sealjuures tulnud kõva kattega väljakul.

«Ta on igal kattel raske vastane, aga ma arvan, et tähtis on endasse uskuda ja hea mäng mängida, et oleks võimalus võita. Pean iga palli eest täiega võitlema ja iga punkt kohal olema. Kindlasti mingeid lihtsaid hetki mängus ei tule, sest tal on tugev ründav eestkäsi ja pean selleks ise valmis olema,» sõnas Kontaveit pärast oma teise ringi matši.